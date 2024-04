De Laurentiis rilancia | “Nuovo stadio da 50-60mila posti e centro tecnico a Bagnoli in stile City”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Deannuncia il piano definitivo: niente restyling del Maradona, ma un impianto di livello mondiale nell’area dicon annessosportivo. Notizie calcio Napoli: Deha le idee chiare sul futuro del Napoli e sugli impianti sportivi. In un’intervista a Radio Napoli Centrale, il patron azzurro ha ribadito con decisione che non ci sono progetti per ristrutturare loMaradona: “Mi sembra strano che il sindaco continui a parlare del Maradona aspettandosi una mia proposta. L’ho avvisato che il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli”. La spiegazioneè tecnica: “Con l’architetto Zavanella abbiamo fatto sopralluoghi. Per le modifiche dovremmo costruire unonello, con il Napoli costretto a giocare per anni fuori casa. Un ...