De Laurentiis | “Maradona inadeguato | non possiamo giocare ad Avellino o Benevento e perdere 100 milioni”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il presidente del Napoli spiega le ragioni per cui è impossibile ristrutturare lo stadioaltrove per anni: “mmo 100di incassi”. Detaglia corto sulle opzioni per il nuovo stadio del Napoli. In un’intervista a Radio Napoli Centrale, il patron azzurro ha spiegato perché non è percorribile la strada della ristrutturazione delné quella diper anni in stadi più piccoli. Ristrutturare ilè impossibile “Mi sembra strano che il sindaco continui a parlare delad aspettare una mia proposta. L’ho avvisato che ilnon potrà essere oggetto del Napoli”, ha esordito De, motivando: “Con l’architetto Zavanella abbiamo ...

