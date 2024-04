De Laurentiis | «Il bradisismo? Siamo nelle mani del Signore altrimenti non faremmo nulla a Napoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dea RadioCentrale ha parlato dello stadio a Bagnoli: Come vice commissario c’è Auricchio che ha iniziato ad ottobre la bonifica: ci sono oltre 200 ettari, circa 250 divisi in cinque lotti. Dove mi vorrebbe mandare il sindaco ci vogliono cinque anni di bonifica, mentre il parco dello sport è un’altra parcella: ce n’è una da 35 ettari e una da 30, quella da 35 ha iniziato la bonifica assieme a quella da 30. Quella da 35 terminerà la bonifica, da come mi hanno assicurato, a maggio 2025. Quella da 30 dovrebbe terminare a giugno 2026. Su questi due lotti da 65 ettari uno potrebbe fare il tennis, lo stadio del, il centro sportivo come quello del Manchester City, e farla finita. Io sono un imprenditore puro, non ho bisogno di finanziamenti altrui: neli soldi chi li ha messi? E nei film? Ma ...