Daredevil | Born Again | Ayelet Zurer torna come Vanessa Fisk dopo il recast

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nonostante fosse stata annunciata un nuova attrice per il ruolo, l'interprete originale è stata reintegrata Inizialmente era stato annunciato ildel ruolo diin, ma poche ore fa è stato confermato il ritorno dinel ruolo che aveva interpretato nelle tre stagioni disu Netflix. Quandofu annunciato per la prima volta, Sandrine Holt fu ingaggiata nel ruolo di. Tuttavia, una nuova foto del set condivisa da Steve Sands su Instagram mostra una reunion trae D'Onofrio. Sands ha postato l'immagine che mostra la coppia in piedi all'esterno ...

