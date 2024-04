Danni al reattore nucleare di Zaporizhzhia Rimpallo di accuse tra Kiev e Mosca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ad un passo dal baratro atomico. L'involucro deldella centraledi, nel sud dell'Ucraina, è stato danneggiato dai droni lanciati nelle scorse ore nella guerra tra Russia e Ucraina. Il terribile annuncio è stato dato dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, che ha parlato di «almeno tre colpi contro il» e di «grave incidente che ha messo in pericolo la sicurezza». L'attacco alla centrale, si legge in una nota dell'Aiea, rappresenta infatti una chiara violazione dei cinque principi fondamentali per la protezione dell'impianto illustrati da Grossi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel maggio dello scorso anno. Su X, l'Aiea ha comunque sottolineato che il danno all'impianto ...