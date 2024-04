Damian Priest | “Non sono diventato campione da solo | dietro di me una cultura intera”

(Di lunedì 8 aprile 2024) La sorpresa più grande della Night 2 di WrestleMania XL è probabilmente stata l’incasso della valigetta da parte di, il quale ha approfittato dell’assist di CM Punk per strappare il titolo al neoDrew McIntyre. Ci ha messo diversi mesi prima di cogliere l’attimo giusto, ma alla fine la pazienza ha premiato il portoricano che in conferenza stampa ha provato a spiegare le sue sensazioni e l’orgoglio di rappresentare nonse stesso, ma un intero popolo. “Orgoglio immenso” Al nuovomondiale è stato chiesto un pensiero sull’essereil primoportoricano a 50 anni di distanza da Pedro Morales, questa la sua risposta: “Questo è per tutti voi in spagnolo riferendosi ai portoricani. Ormai sapete tutti quanto io ...

