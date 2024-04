Dalle inchieste sono emerse truffe e veri e propri accordi con i clan mafiosi Ma chi ha fatto le cose in regola ora potrà essere tutelato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 aprile 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è chi non è riuscito a completare i lavori iniziati per approfittare del Superbonus edilizio e ha ancora i ponteggi e il cantiere aperto. C’è chi non ha invece più alcuna speranza di terminare o addirittura cominciare la ristrutturazione. C’è, invece, chi ha la concreta speranza di centrare l’obiettivo. Ma per raggiungere il risultato dovrà superare i controlli che cominceranno a metà aprile. È l’ultima possibilità prima di dire addio per sempre all’occasione di avere laa casa, villa o l’intero condominio in cui abita, interamente rinnovati. Il superbonus edilizio 110 per cento è ormai diventato un calvario per i cittadini, anche chi ha rispettato la legge e le procedure previste rischia seriamente di non ottenere quanto richiesto. Leavviate in tutta Italia ...