Dall’Australia l’appello di una coppia di triestini | «Cerchiamo un donatore di midollo per i nostri bambini di due anni»

(Di lunedì 8 aprile 2024) C’è un appello che ha scavalcato l’Australia arrivando fino in Europa. A lanciarlo unadi, che vive stabilmente ad Adelaide dal 2015. Cercano undiosseo per i loro due gemellini di quasi 2. Matteo e Irene, riporta Il Piccolo, cercano ovunque: anche a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. Qualcuno che possa salvare i loro piccoli tutt’oggi ricoverati in ospedale perché affetti da linfoistiocitosi emofagocitica, una grave malattia del sistema immunitario. Nel frattempo per sostenere la famiglia è stata anche attivata una raccolta fondi, che ha toccato i 35 mila euro. Questo perché, riporta il quotidiano, entrambi i genitori dovranno mollare il lavoro per seguire i loro figli nel percorso di recupero. «Non pensi mai che la vita possa cambiare completamente da un ...