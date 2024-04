Dalla secessione al ponte sullo Stretto | la parabola di 40 anni di Lega I militanti | “Serve un ritorno alle origini” Romeo | “Ritrovare l’identità”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quarant’fa sognavano l’indipendenza della Padania e ladell’Italia. Ma oggi devono celebrare con il loro leader l’avvio dei lavori per ildi Messina. Unache tantileghisti della prima ora fanno ancora fatica ad accettare. “Ci siamo dovuti rimangiare tante cosine” commenta a denti stretti la base leghista che si è ritrovata domenica pomeriggio a Busto Arsizio per celebrare i 40dellaLombarda. Era il 12 aprile 1984. Nello studio di Varese della notaia Franca Bellorini entrava un giovane Umberto Bossi insieme alla compagna e ad altri soci per fondare un’associazione con “l’obiettivo dell’autonomia amministrativa e culturale della Lombardia”. Un episodio che insieme a tanti altri viene raccontato nel libro Il Volo Padano ...

