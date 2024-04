Dal caffè alle scarpe | l' intelligenza artificiale è ovunque Ma occhio alle truffe | che cosa si cela dietro l' IAwashing

Il nome della donna morta dopo lo scoppio della caffettiera è Lucia Taormina. I funerali si sono svolti a Partinico, comune dove la vittima aveva insegnato per moltissimi anni (notizie.virgilio)

Palermo, 6 aprile 2024 - Celebrati oggi pomeriggio a Partinico i funerali della donna investita e Uccisa dall'esplosione della sua moka di caffè . Lucia Taormina, insegnante in pensione di 66 anni di ... (quotidiano)

Stava preparando il caffè con la moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è morta un... (leggo)