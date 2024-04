(Di lunedì 8 aprile 2024) Londra, 8 apr. (Adnkronos) –provano “intensa ansia” alladi diventare re e regina dopo la diagnosi di cancro di Carlo. Lo ha rivelato la biografa della principessa Diana, l’ex redattrice di Vanity Fair Tina Brown, secondo cui “la notizia della malattia di Charles ha molto accorciato i tempi delladella salita aldie Catherine Middletone, cosa che, mi è stato detto, sta causando loro un’intensa ansia”. Il monarca 75enne – scrive la Bbc – è in cura contemporaneamente alla principessa del Galles, cosa che costringea sostituire sia suo padre che sua moglie negli impegni pubblici. L’emittente britannica ha affermato di aver ricevuto critiche da parte di persone che ritenevano che la sua copertura sulla diagnosi ...

Londra, 5 apr. (Adnkronos) - Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, la regina ha convinto il re a non salta re più il pranzo, ... (liberoquotidiano)

Londra, 5 apr. (Adnkronos) – Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent’anni dal loro primo incontro, la regina ha convinto il re a non salta re più il pranzo, ... (calcioweb.eu)

Daily Crown: l'esperta, William e Kate 'molto ansiosi' per prospettiva salire al trono - Londra, 8 apr. (Adnkronos) - William e Kate provano "intensa ansia" alla prospettiva di diventare re e regina dopo la diagnosi di cancro di Carlo. Lo ha rivelato la biografa della principessa Diana, l ...lanuovasardegna

William e il primato: sarà il re più alto in oltre 300 anni di monarchia - Con i suoi 191 centimetri di statura, si colloca tra i primi quattro sovrani inglesi più alti della storia Sua 'altezza', ma nel vero senso della parola. Il principe William, una volta salito al trono ...adnkronos

Camilla e le 'follie' di Carlo: "Il pranzo Grazie a lei non lo salta più" - Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, la regina ha convinto il re a non saltare più il pranzo, abitudine che il sovrano aveva ...adnkronos