Dadini di tofu al sesamo | leggeri e sfiziosissimi

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 aprile 2024) Idialsono un delizioso aperitivo, dal sapore un po’ esotico. Questo alimento è ricchissimo di calcio, ferro e vitamine del gruppo B perché deriva dalla cagliatura del latte di soia. È considerato una sorta di “formaggio vegetale” adatto a tutti, ovviamente anche agli intolleranti. È leggero e perfetto per chi è a dieta, perché contiene molta acqua e apporta appena 80 calorie all’etto. In Oriente viene consumato in moltissimi modi: crudo o cotto, in forno, fritto, aggiunto nelle zuppe. Questa ricetta in particolare lo rende invitante e appagante anche per i più scettici. Il suo sapore neutro acquista un gusto particolarissimo grazie ad una marinatura profumata e golosa e alla “panatura” al. Una volta infornato, poi, si trasforma in uno snack croccante fuori e morbido all’interno che ...