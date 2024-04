Da “operazione speciale” a guerra santa | la crociata di Putin e Kirill

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Grazie all’appoggio incondizionato della Chiesa ortodossa russa e del suo capo, il patriarca di MoscaI, Vladimirha trasformato l’invasione dell’Ucraina, da lui definita in precedenza “”, in una vera e propria “”. Durante il Sinodo ortodosso, riunito a Mosca,I ha infatti emanato un decreto che esclude qualsiasi spazio per il negoziato e ogni ripensamento delle ragioni che hanno indotto il Cremlino a invadere il territorio dello Stato confinante. Le decisioni del Sinodo Nel corso del suddetto Sinodo è stato infatti detto che, dal punto di vista morale e spirituale, l’militareè in realtà unamediante la quale la ...