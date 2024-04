Da Montanari a Canfora | gli intellettuali querelati da Meloni e dai ministri | “Palesi intimidazioni” Di Cesare | “Epurazioni | è censura come metodo”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le querele di esponenti del governocontro alcuni? “Vere e proprie, che vanno lette in un contesto di sistematico restringimento delle libertà“. A rivendicarlo il professor Tomaso, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, intervenendo alla conferenza stampa alla Fnsi “Tutti hanno (ancora?) il diritto di manifestare il proprio pensiero”, organizzata insieme all’Anpi dopo le denunce presentate da parte della stessa premier Giorgiae da alcuni esponenti del suo esecutivo. A intervenire gli altri tredenunciati, la filosofa Donatella Di, lo storico Davide Conti e Luciano. Quest’ultimo è stato querelato dalla presidente del Consiglio, per averla ...

