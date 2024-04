(Di lunedì 8 aprile 2024) Manca Verdi? No problem, ilha altre frecce per l`arco. Il colpo di Catanzaro ha messo in mostra una volta di più il talento...

Da Cunha illumina il Como: gol e assist per la promozione - Manca Verdi No problem, il Como ha altre frecce per l'arco promozione. Il colpo di Catanzaro ha messo in mostra una volta di più il talento di Lucas Da Cunha, gioiellino franco-portoghese pescato ...calciomercato