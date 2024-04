Criticità significative sul farmaco Cosa non torna a Careggi | la clinica dove cambiano sesso ai minori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'annuncio lo dà, ieri, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. $ a Firenze (la città non è un caso) e dice, Gasparri: «Il ministero della Salute mi ha dato ragione. Al(uno degli ospedali cittadini, ndr) non si sono rispettate le regole, non si è garantita l'adeguata assistenza neuropsichiatrica specializzata per l'infanzia a chi ha dovuto assumere ilche blocca la pubertà. La Regione Toscana ha sbagliato, ilha violato le regole». E' una bomba a mano fatta esplodere di sabato pomeriggio che innesca una serie infinita di reazioni, di botta e risposta, di interrogativi e di accuse più o meno reciproche. LA VICENDA Ma prima di arrivarci, alla polemica e a tutto il resto, conviene fare un passettino indietro. Aldi Firenze si rivolgono iaffetti da ...