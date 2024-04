Cristiano Dionisi nuovo presidente della Piccola Industria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024)è stato eletto oggi, con il 98,72% dei voti,di Unper il quadriennio 2024 -2028., che subentra a Fausto Bianchi, è stato eletto dall’Assemblea delle Piccole e Medie Imprese che associa circa 1.500 PMI per un totale di circa 25mila dipendenti. Lo annuncia una nota.Quarantuno anni, sposato, 2 figli,è direttore di Sicoi Srl Società Benefit, società che opera dal 1980 nel settore dei servizi integrati per gli impiantili e nell’isolamento navale. Dopo la laurea in Scienze politiche ha conseguito un Executive Master in Business Administration presso la Luiss Business School. Dal 2020 è ...