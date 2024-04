Cresce l’attesa per il “Concierto Doble” | la magia del Tango con l’orchestra Anton Stadler sbarca al Conservatorio di Cagliari

(Di lunedì 8 aprile 2024)– L’Auditorium deldi, domenica 14 aprile a partire dalle ore 19, si trasformerà nel cuore pulsante delcon lo straordinario concerto dal titolo: “”. L’evento rientra nel circuito di Ar& Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Si tratta di un’esperienza unica ed indimenticabile, con un eclettico concerto in anteprima assoluta che vedrà protagonisti alcuni tra i più straordinari talenti del panorama musicale internazionale che coinvolgerà tutti gli amanti dele non solo. Il concerto vedrà tra i protagonisti Xuefei Yang, chitarrista di ...

Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ... (quotidiano)

Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ... (quotidiano)

Inter e Juve fanno la storia al Mondiale per club: "Celebreremo il calcio" - Manca più di un anno ma l'attesa per il primo Mondiale per club a 32 squadre Cresce sempre di più. Parteciperanno club appartenenti a tutte le federazioni, e a rappresentare la bandiera italiana saran ...sportmediaset.mediaset

Rialzo a Piazza Affari: attesa per dati macroeconomici Usa e riunione Bce - La prima seduta della settimana a Piazza Affari si è chiusa in rialzo, con il Ftse Mib che ha registrato un progresso dello 0,9%. L'equity ha brillato in attesa degli importanti dati macroeconomici Us ...informazione

Inter, nel 2024 numeri da urlo: da Inzaghi un messaggio importante alla squadra - L'Inter ha creato il gap decisivo sulla Juventus nel mese di gennaio: i numeri nel nuovo anno sono incredibili ...fcinter1908