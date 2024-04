Cottarelli | “Non mi candiderò alle europee”

(Di lunedì 8 aprile 2024) ROMA – “Sarei stato disponibile a candidarmi per lese ci fosse stata un’anza dai partiti cui mi sento più vicino. Io sono un liberaldemocratico: se Azione e Più Europa si fossero messi insieme probabilmente mi sarei candidato”. Lo ha affermato l’economista Carlo, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “C’è troppa Europa o troppo poca?”. L’ex senatore Carloha spiegato che “poi tutto può cambiare. Poi al momento sembrano andareurne divisi. Anzi, c’è una lotta fratricida. Un giorno sì e un altro no si lanciano attacchi. E a questo punto io non voglio partecipare a questa cosa. Purtroppo è un secolo che l’area liberaldemocratica è divisa: andiamo avanti così”. L'articolo L'Opinionista.

