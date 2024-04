Costretti a pagare il pizzo per lavorare | Troppi furbetti del cantierino | occorre il reato di omicidio sul lavoro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 8 aprile 2024) Color cemento. Come il"grigio" di cui troppo spesso è tinto e contraddistinto il mondo dell'edilizia. All'aumento del fabbisogno di manodopera per via degli incentivi per ristrutturazioni edilizie ed efficientamenti energetici, sembra corrispondere una decrescita della legalità. Lo...