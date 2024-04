Costantino | «È brutta questa mania di pensare che gli adolescenti abbiano una verità da scoprire a discapito dei più anziani»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Repubblica intervista oggidella Gherardesca definendolo “un cittadino del mondo, amabile, ironico, pieno di contraddizioni, pigro e al tempo stesso curiosissimo”. E? tornato alla guida di Pechino Express tutti i giovedi? su Sky e in streaming su NOW. Nella sua chiacchierata racconta alcune curiosità riguardo al programma Una curiosita?: ha mangiato anche lei la zuppa di tartaruga che ha dato tanti problemi a Fabio Caressa? «Che gli uomini in Italia siano piu? drammatici rispetto alle donne, e? una grande verita?. Caressa proprio per via di questo suo penchant per il palcoscenico ha raccontato bene il viaggio. Io ho assaggiato la zuppa, perche? assaggio tutto: sa di viscido» .e i giovani Poi sulla sua vita «Sono un orso, sto a casa. Vedo poche persone, circondato da vecchi dvd, vecchi supporti video e per la musica. ...