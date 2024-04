Costacurta | Juve-Fiorentina | «Bianconeri con il 16% di possesso…»

Costacurta: «Juve sorprendente, ha fatto il 16% di possesso palla nel secondo tempo» - Costacurta: «Juve sorprendente, ha fatto il 16% di possesso palla nel secondo tempo». L’analisi dopo l’1-0 alla Fiorentina Costacurta, ospite al Club di Sky Sport, ha analizzato un dato clamoroso dell ...juventusnews24

Maradona esempio di sportività: fu applaudito da Del Piero e zittì i simulatori - Diego Armando Maradona, ex Pibe de Oro, è stato un esempio per tanti calciatori per il suo comportamento in campo.areanapoli

Costacurta: «Sono loro i difensori più forti in Italia». Uno è un obiettivo del mercato Milan - Costacurta: «Sono loro i difensori più forti in Italia». Uno è un obiettivo del mercato Milan. Le sue parole Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere dell ...milannews24