Così lo spirito di rivalsa rianima la Serie A

(Di lunedì 8 aprile 2024) Storie di giocatori, di uomini, di gesti tecnici, di reazioni caratteriali. Il campionato sfuma nell’Europa League infrasettimanale e intanto espone le psicologie degli allenatori e lodidegli scartati dalle precedenti esperienze:, negli incroci di calendario, si spiega il rilancio da titolare di Alessio Zerbin (con assist) in un Monza-Napoli deciso dalla prodezza siderale di Matteo Politano, e quello di Kevin Bonifazi in Frosinone-Bologna. Allo stesso modo in cui Italo Balbo passò l’Atlantico ma non il torrente Parma, lo squadrone che tremare il mondo fa non incute soverchia paura ai ciociari: che pure se la sono vista brutta, e devono ringraziare il proprio gatto tra i pali – Stefano Turati – se sono usciti indenni dopo l’occasione di Michael Aebischer stoppata di piede dal portiere e l’indecisione finale di Dan ...