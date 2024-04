Cosenza | mercoledì la consegna di 32 alloggi riqualificati e soggetti a efficientamento energetico

(Di lunedì 8 aprile 2024)10 aprile, alle ore 12,30, saràta, nel corso di una cerimonia pubblica alla quale prenderà parte il sindaco Franz Caruso, la seconda opera pubblica di Agenda Urbana dopo la sua ultimazione . Si tratta della riqualificazione eddi 32di Edilizia residenziale pubblica in via Molicella, concretizzatisi in un intervento di smart building sugli edifici...

Inizia "un nuovo percorso" per le Azzurre verso l'Europeo. Soncin: "Consapevoli di poter crescere ancora": ... mercoledì 3 aprile, sarà possibile accreditarsi - in via esclusiva sul sistema di accreditamento on - line FIGC figc.getyourevent.online - per assistere alla gara di Cosenza contro i Paesi Bassi. ...

Pasquetta, la carica dei 200mila: ... Teresa Armato; ai Trasporti, Edoardo Cosenza; alla Viabilità e Polizia municipale, Antonio De Iesu ... L'assessorato al Turismo ha messo in campo, da mercoledì scorso, una serie di servizi ad hoc con 14 ...