Cosa succede dopo il ritiro delle truppe di Israele da Gaza Sud | l’attacco a Rafah | il fronte del Libano | l’escalation con l’Iran

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) IldidaSud è stato effettuato perché «Hamas ha cessato di esistere come struttura militare nella città». Ma potrebbe aprire una terza fase della guerra del 7 ottobre. Che prevede un’operazione a. Mentre la tensione crescente conpotrebbe aver avuto un ruolo. Così come la strage dei cooperanti della World Central Kitchen. Ma se c’è chi ipotizza tra le motivazioni della smobilitazione da Khan Younis ci sono la necessità di un segnale distensivo nei confronti degli Usa e una pausa necessaria per i riservisti dell’esercito, c’è anche chi parla della volontà di «lasciare spazio» nella zona agli sfollati palestinesi «se e quando sarà condotta l’operazione a». Ma anche di far tornare i residenti alle loro ...