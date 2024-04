Cosa sono davvero le “bombe intelligenti” e come funzionano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le vittime collaterali dei bombardamenti? Un dettaglio di poca importanza quando a gestire le azioni di guerra prevalgono decisioni affidate all’intelligenza artificiale. Quella che a molti potrebbe sembrare oggi una minaccia, derivante dall’avanzare della tecnologia nel percorso umano, risulta emergereuna (drammatica?) realtà nel conflitto in corso in Medioriente. O meglio ancora,un inquietante lato oscuro. Da un report fornito della rivista indipendente israelo-palestinese +972, e in base a quanto avrebbero raccontato agenti dei servizi segreti di Tel Aviv, l’esercito con la stella di David ha utilizzato il database Lavender (traduzione: lavanda) per incrociare le informazioni relative a persone potenzialmente vicine ai miliziani palestinesi. Vicine insomma quanto bastava per decidere quali obiettivi bombardare a Gaza, con inevitabili ...