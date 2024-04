“Cosa ho deciso di fare” Maddaloni sfrutta la scia del Grande Fratello e punta in alto

(Di lunedì 8 aprile 2024)è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi mesi e ora ha fatto sapere a tuttifarà dopo il. Si è prefissato degli obiettivi molto interessanti e li ha annunciati in anteprima a Comingsoon, infatti ha rilato un’importante intervista. Ha voluto dire la sua anche sui coinquilini che hanno condiviso con lui questa esperienza: “Non mi ha deluso nessuno, nel loro piccolo si stanno facendo sentire tutti”. E ancora: “Stiamo spesso insieme con Mirko e Perla, Angelica e Riccardo, Ciro, Paolo e Letizia. Ci siamo sentiti con Massimiliano e ci siamo ripromessi di vederci presto, vedrò Vittorio per il suo compleanno. Ora siamo ritornati alla normalità”. Masi è concentrato anche sul futuro, infatti ha svelatofarà dopo ...

Russia schiera in Ucraina carro armato per la guerra nucleare, perché e Cosa sta succedendo - Perché è stato utilizzato ora Defense Express presuppone che gli invasori russi abbiano deciso di usarlo come un normale veicolo corazzato. Perché Per necessità di armi o perché potrebbe essere ...ilmessaggero

Apple, licenziati oltre 600 dipendenti in un solo giorno: ecco Cosa è successo - Oltre 500 lavoravano all'automobile elettrica dell'azienda di Cupertino, gli altri sul progetto segreto per un nuovo schermo all'avanguardia per smartwatch ...fanpage

Fuori i cacicchi Caro Conte, il Pd non è un partito padronale: Schlein sta lavorando bene - Davide Mattiello (Pd) si rivolge a Conte: "La questione dei capibastone sta in alto nelle priorità della segretaria Schlein" ...ilfattoquotidiano