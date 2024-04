“Cosa ho davvero” Simona Ventura e la paresi choc al viso in diretta | lei rompe il silenzio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Insieme ad altri mitici colleghi del mondo dello spettacolo ha fatto letteralmente la storia della televisione e di un suo capitolo indimenticabile, quanto rilevante. Da Quelli che il calcio, L’isola dei famosi e tanti altri format,è un’icona. È stata paura per il pubblico di Citofonare Rai 2, il problema sul volto. La conduttrice aveva appena cominciato a condurre una nuovadel suo programma televisivo ma la sua tensione era evidente tanto quanto la paurosa stranezza palesatasi sul suo volto. Così ha scelto di far chiarezza coi fan di Citofonare Rai 2 e parlare dile fosse successo. Le parole die laalè ...

Nell’ultima puntata di Amici 23 Giovanni e Nicholas sono stati eliminati. I due sono stati grandi Amici , ma poi hanno avuto non pochi problemi e i loro rapporti si sono rovinati. Come ricordato dal ... (caffeinamagazine)

La paralisi del nervo facciale, conosciuta anche come paralisi di Bell, ha recentemente fatto parlare di sé per aver colpito la nota presentatrice Simona Ventura . Questo disturbo riguarda ... (thesocialpost)

Cassano contro tutti: «Allegri gioca alla carlona. Leao Ma quale campione, la Serie A è un campionato farlocco» - Si tratta di un'altra cassanata o l'ex talento italiano ha davvero ragione Sui social gli utenti si dividono sulle parole di Antonio Cassano, apparso sugli schermi della ...corriereadriatico

Cosma Brussani: “Gestisco ansia e dipendenza dal sesso, ho sofferto di un disturbo dissociativo” - Fanpage.it intervista Cosma Brussani, noto sui social per i suoi video in cui doppia ironicamente personaggi con voci diverse ...fanpage

Scegliere il gestionale di fatturazione elettronica per società e associazioni sportive - Fatturazione elettronica per associazioni e società sportive: scopri come scegliere il software di fatturazione ideale per ASD ed SSD e i vantaggi di Libero SiFattura ...tecnologia.libero