Cosa fare a Bologna | eventi di lunedì 8 aprile 2024

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8- Non sapeteoggi a? Ecco a voi qualche suggerimento sugli appuntamenti da seguire. Alle 10.30, nel distretto diFiere, l'inaugurazione della 61esima edizione della Fiera del libro per ragazzi (Children’s Book Fair), che rimane in città fino a giovedì. A corredo, una serie die incontri sotto le Due Torri, uscendo dagli spazi fieristici. Alle 18, alla Libreria Coop Zanichelli, Giulia Mitrugno presenta il suo libro ‘Insieme. I luoghi della cultura popolare’. Con l'autrice, Marco Fincardi e Carlo Lucarelli. Alle 18.30, l'Auditorium del Mast accoglie Elisabetta Sgarbi per la proiezione di Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco. Sul palco, anche Nino Migliori, Marina Truant, Eugenio ...

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diana farà una confessione a Nunzio e lui ... (comingsoon)

Come guardare l’eclissi solare senza gli occhiali Eclipse Per osservare in sicurezza l’eclissi solare totale, gli occhiali con cornice di carta sono la scelta migliore. Tuttavia, trovare questi ... (newsnosh)

Pd, mazzata di Pasquino a Schlein: “È frettolosa. Il partito non sa scegliere i dirigenti” - «Il Pd non è più in grado di selezionare la classe dirigente. Liste per le europee Schlein non può pensare di decidere ...iltempo

Cassano alla Domenica Sportiva come fosse la Bobo TV, non riescono a gestirlo: è un fiume in piena - Antonio Cassano in diretta sulla Rai come fosse ancora alla Bobo TV, utilizza lo stesso linguaggio. Ne ha per tutti: attacca Allegri, De Laurentiis, Mourinho e Leao. E lo studio non sempre riesce a ...fanpage

Zapata, così è tornato Duvan. Pronto al derby, spaventa la Juve - Condizione super e tanti gol: i segreti di un'annata ad altissimi livelli, tra dieta mirata e attenzioni dei preparatori ...tuttosport