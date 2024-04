(Di lunedì 8 aprile 2024) CIVITANOVA «Deglieseguiti dai, il 53,5% si è svolto a pagamento e il 46,5% in convenzione con il sistema sanitario». È il risultato di un monitoraggio...

Corvatta, medico di famiglia ex sindaco: «Visite ed esami La maggioranza nel privato. Me l'hanno detto i miei pazienti» - CIVITANOVA «Degli esami eseguiti dai miei pazienti, il 53,5% si è svolto a pagamento e il 46,5% in convenzione con il sistema sanitario». È il risultato di un ...corriereadriatico