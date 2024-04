Corsa senza sosta per l' oro | tocca 2 368 dollari poi ripiega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) E' unaquella dell'oro. La spinta delle banche centrali, in particolare quella cinese che sta comprando ininterrottamente - secondo Bloomberg - da 17 mesi, ha portato il prezzo fino a 2.368l'oncia. Ora il contratto per giugno ha perso leggermente vigore ma segna comunque un rialzo dello 0,36% a 2.353,8l'oncia. Il prezzo del metallo con consegna immediata è invece a 2.333,7l'oncia, con un guadagno in questo caso dello 0,17%.