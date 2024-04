Contestazione pro Palestina alla Children’s Book Fair di Bologna Video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – “Free Palestine” è il grido che irrompe durante l’inaugurazione della 61esima edizionequale sono presenti varie istituzioni: da Lucia Borgonzoni, sottosegretario di stato al Ministero della Cultura, all’assessore regionalecultura Mauro Felicori. La protesta è andata in scena durante il discorso del sindaco di, Matteo Lepore, che aveva poco prima ricordato i bambini vittime della guerra in Ucraina e anche proprio in: un ragazzo straniero di origini asiatiche ha cercato di salire sul palco ma è stato fermato e scortato fuori dsala da due agenti di polizia. Proprio per oggi, acome in altre università italiane, Usb ha organizzato ...