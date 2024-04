Contestare una multa | quando è possibile e come farlo | le regole sono chiare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 aprile 2024) Hai preso unache sei sicuro di non meritare? Puoi contestarla, ma solo seguendo le giuste: ecco cosa fare. In una giornata che già è iniziata un po’ storta, magari con tanti problemi a lavoro, con tutto lo stress del caso, raggiungere la propria macchina, pregustando già il divano, e trovarci sopra una bella, è proprio l’ultima cosa che augureremmo a chiunque. Questi provvedimenti legali, si sa, poscapitare eun giusto metodo per controllare – e punire – chi non rispetta il Codice della Strada. Arrabbiarsi è lecito, però se abbiamo davvero commesso un reato, perché non dovrebbero farcela pagare? Eccosi fa perunache non credi di meritare – Cityrumors.itIl problema sussiste ...