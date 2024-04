Conte incalza Schlein | “Cambi il Pd come promesso o il Pd cambierà lei”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gli animi non si sono ancora rasserenati e la tenuta del campo largo e dell’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle continua a essere in bilico. Così il leader pentastellato, Giuseppe, rivolge un appello alla segretaria dem, Elly: “il Pdaveva, prima che il Pdlei”. Intervistato dal Corriere della Sera,parla della rottura con il Pd per le primarie di Bari e ricorda: “Se abbiamo fatto saltare le primarie è perché per noi la lotta contro la corruzione e l’illegalità è un patrimonio non negoziabile”.replica a: alleanza in bilico?prosegue: “Accusarci di slealtà offende il popolo che ha creato il M5s e che, dal 2009, ha fatto del principio della legalità la ...