Conte il padrone e sabotatore della sinistra

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancora in difficoltà il campo largo e le indaginiprocura di Bari sulla compravendita di voti tra esponenti del Pd cittadino e regionale segnano una rottura trae Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle rispolvera un grande classico del grillismo: il giustizialismo, l’usoquestione morale non contro gli avversari questa volta ma verso gli alleati. Niente primarie per il sindaco di Bari con il Pd.punta a sfruttare la debolezza per mano giudiziaria imposta ai democratici per imporre agli alleati il suo candidato, La Forgia, senza passare dalle primarie. Qual è il gioco del leader 5 Stelle? Sabotare Elly Schlein come capofila dell’alleanza di centroad ogni occasione possibile. Lo si è visto già con le elezioni regionali:non intende accettare un ...