 Conte | Grave il tentativo di Meloni di occupare gli spazi Rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - "Il principio del pluralismo dell'informazione è uno dei capisaldi della democrazia, per questo i tentativi di Giorgiae dei suoi sodali di calpestarlo suona allarmante. Domani andrà al voto in commissione di Vigilanza Rai la delibera sull'applicazione della par condicio in vista delle prossime europee e non possiamo permettere l'occupazione deglitelevisivi della Rai da parte del governo. Èildella maggioranza di voler modificare la delibera per spianarsi la strada e garantire al governo di poter intervenire sulla TV pubblica camuffando glicome 'comunicazioni istituzionali'". Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sui social network.