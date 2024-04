Conte fa bene a non legarsi a questo Pd | ben vengano gli accordi | ma per ora nessun’alleanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Michele Sanfilippotraditore, affossatore del Campo Largo, ondivago e opportunista. La quasi totalità dei mezzi d’informazione ci racconta così la decisione del leader dei M5S di prendere le distanze dalle scelte che il Pd sta facendo in merito ai candidati al ruolo di sindaco a Bari. Eppure nelle ultime settimane, in Puglia, se ne sono sentite delle belle, soprattutto da parte di Michele Emiliano (il governatore) che nel tentativo di aiutare Antonio Decaro (sindaco uscente) l’ha messo in una situazione a dir poco imbarazzante, sostenendo e poi smentendo di averlo accompagnato dalla sorella di un boss di Bari vecchia in cerca di protezione. Le indagini sull’assessora Maurodinoia e suo marito sul voto di scambio hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco. Vedremo come finirà anche questa vicenda. Eppure, non si può dimenticare che la crescita del M5S, avvenuta ...