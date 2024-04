Congiu stende il San Donato Spettro play out per i chiantigiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) SanTavarnelle 0 Orvietana 1 SANTAVARNELLE (3-4-1-2): Manzari; Sichi, Chiti, Videtta; Petronelli (60’ Di Blasio), Papalini (60’ Seghi), Calamai, Belli (89’ Gianneschi); Bellini (73’ Bocci); Oitana (45’ Barazzetta), Neri. All.: Brachi. ORVIETANA (4-2-3-1): Rossi; Manoni,, Ricci, Lorenzini; Mafolou, Orchi; Chiaverini (83’ Sakoa), Proia (93’ Sforza), Fabri; Santi (75’ Marsili). All. Rizzolo. ARBITRO: Traini di San Benedetto del Tronto RETE: 50’TAVARNELLE – Brutta partita, pessima sconfitta per il SanTavarnelle che vede avvicinarsi lodei-out. Fermi fisicamente, bloccati mentalmente i locali hanno avuto un paio di buone occasioni su punizione non andate a segno per la bravura di Rossi. I primi minuti della ...