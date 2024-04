(Di lunedì 8 aprile 2024) Produce i suoi primi effetti il confronto promosso dail 29 febbraio scorso in un convegno dal titolo “Cave e Gestione Rifiuti: da criticità è risorsa”. La Provincia dicon il presidente Nino Lombardi ha trasmesso agli organi regionali competenti la richiesta di aggiornamento deldi litotipo calcare: nota che fa seguito a una serie di incontri tecnici a cui hanno preso parte Ance,e la stessa Provincia. “Le aziende del comparto estrattivo ed edilizio – si legge nella nota di– hanno più volte evidenziato la cronica carenza di, che costringe l’approvvigionamento fuori regione con conseguenze importanti sia sul profilo ambientale che ...

E’ programmata per il prossimo 8 marzo, con inizio alle ore 16,30 nella sede di Confindustria Benevento , la presenta zione del libro di Rosanna Dora De Lucia titolato: “Dal Nulla all’infinito. Storia ... (ildenaro)

Tempo di lettura: 2 minutiOggi in Confindustria Benevento la presentazione del libro “Dal nulla all’infinito, storia di un’imprenditrice per amore” di Rosanna Dora de Lucia . Un’autobiografia, una ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minuti nasce in Confindustria Benevento la rete #IDONNA promossa e coordinata dalla Vice Presidente Clementina Donisi. L’obiettivo principale dell’iniziativa, che raccoglie le ... (anteprima24)

Confindustria Benevento: Materiale calcareo, ecco il fabbisogno per far fronte alle grandi opere nel Sannio - Produce i suoi primi effetti il confronto promosso da Confindustria Benevento il 29 febbraio scorso in un convegno dal titolo “Cave e Gestione Rifiuti: da criticità è risorsa”. La Provincia di Beneven ...ildenaro

Avviata la richiesta ufficiale per aggiornare il fabbisogno provinciale del litotipo calcare Economia - Ha prodotto i suoi primi effetti il momento di confronto promosso e organizzato da Confindustria Benevento lo scorso 29 febbraio Cave e Gestione Rifiuti: da criticità è risorsa ...realtasannita

Lombardi alla Regione: «Cave, regime superato» - Ha prodotto i suoi primi effetti il momento di confronto promosso da Confindustria Benevento il 29 febbraio su cave e gestione rifiuti. La Provincia ha infatti trasmesso agli organi ...ilmattino