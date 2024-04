Conducente AIR Campania minacciato con collo di bottiglia di vetro rotta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Teverola. Ancora un’aggressione ai danni di unAirsulla linea Teverola – Napoli del trasporto pubblico locale campano. Questa volta è stato aggredito un autista AIR, il quale, mentre effettuava la linea Teverola/Aversa/Napoli, è stato vittima di violenza gratuita ed inaudita da parte di una passeggera che aveva preteso di salire sull’autobus fuori fermata, causa deviazione stradale per lavori. Nel dettaglio, giunto nei pressi di Melito all’altezza del McDonald’s, una passeggera pretendeva di salire fuori fermata. L’autista proseguiva la corsa senza effettuare la fermata non autorizzata temporaneamente, una volta giunto a Napoli, mentre era in sosta, in attesa dell’orario previsto per una nuova partenza, la stessa passeggera giunta a Napoli, entrava all’interno dell’autobus aggredendo l’autista, prima ...