Con ‘Agenda Sud’ | supporto alle scuole più fragili Valditara | “Il nostro obiettivo è una scuola di successo per tutti gli studenti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato un nuovo decreto che si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Agenda Sud”, la strategia avviata già dallo scorso anno per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti nelle aree del Mezzogiorno. Il decreto prevede per legià individuate nel piano di Agenda Sud, e che presentino maggiorità in termini di competenze degli alunni, l’attivazione di ulteriori azioni die di accompagnamento ad opera degli enti di ricerca del Ministero. L’è il miglioramento dei livelli di apprendimento degli, la formazione del personale scolastico, in particolare sui processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, nonché la diffusione ...