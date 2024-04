Comune di Bologna | bilancio 2023 chiuso con 28 | 9 milioni di avanzo “Risultato straordinario”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – "Quello che vi presentiamo è un, ovvero unlibero didi 28,9di euro. Questoarriva soprattutto dal contrasto all'evasione fiscale, che non è scontata perché è una scelta politica. La riforma fiscale del governo, infatti, ha depotenziato il contrasto agli evasori". Anche sul territorio del rendiconto di, il sindaco Matteo Lepore ha scelto di andare allo scontro con il governo Meloni, reo per il primo cittadino di mettere i bastoni tra le ruote agli enti locali. "Scontiamo dei tagli pesanti da parte dell'esecutivo che ci mettono in difficoltà, e non so quanto potremo andare avanti nei prossimi anni - attacca Lepore -. Da Roma si ...