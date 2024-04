COMUNALI A BARI Il Viminale conferma | «Nessuno slittamento delle elezioni | si voterà l' 8 e 9 giugno»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lada fonti del ministero dell'Interno, dopo l'ipotesi circolata di un rinvio legato al lavoro della commissione d'accesso, nominata per verificare se ci siano infiltrazioni mafiose nel Comune di BariLada fonti del ministero dell'Interno, dopo l'ipotesi circolata di un rinvio legato al lavoro della commissione d'accesso, nominata per verificare se ci siano infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari

Michele Emiliano, fango sul centrodestra. Gasparri: "Superato ogni limite": ...- mafioso in relazione alle elezioni comunali di Bari del 2019. È andato via - ha continuato in riferimento a Olivieri - e non si è mai più ricollegato a noi, ha sempre avuto a che fare con il ...

Strappo M5S - Pd sulle primarie a Bari, Decaro: 'Dispiaciuto, poteva essere laboratorio politico': Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto, durante ... in vista delle elezioni comunali di giugno. 'Io credo che il Pd ...