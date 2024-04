Como | scarcerato il 73enne russo arrestato su mandato di Mosca Chiesta l’estradizione | al pg Tarfusser la decisione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Ha 73 anni ed è di nazionalità russa l’uomonei giorni scorsi adalla polizia sulla base di undi cattura internazionale, emesso nel 2014 dalle autorità dicon l’accusa di frode da 2 milioni e 200mila dollari. Per il, nato in Germania con domicilio a, è stato disposto solo l’obbligo di firma in attesa della conclusione del procedimento sull'estradizione, che difficilmente però verrà concessa dai giudici italiani. Già più volte la stessa Corte d'Appello di Milano, come altre sedi giudiziarie, ha evidenziato in altri casi che "le violazioni dei diritti umani" nella Federazione russa rappresentano "situazione diffusa" e generalizzata, parlando del rischio di "trattamenti" detentivi "inumani". Le autorità ...