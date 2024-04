Come si spiega il finale ambiguo della serie Ripley

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il talento di Mr., l'iconico romanzo di Patricia Highsmith, ha avuto molte vite sul grande e piccolo schermo. L'ultima è, affascinantein otto puntate in bianco e nero di Netflix con Andrew Scott nei panni del truffatore più famoso del mondo. Con oltre otto ore di durata (un episodio raggiunge la soglia dell'ora e venti),è la versione più sincerastoriaHighsmith, dando il tempo finalmente sufficiente per entrare nella vera essenzatruffa di Tomin Italia, senza dedicarsi ad altri particolari. Quando, però, lacorre verso il suo, lo show sceglie di renderlo menodi quello su carta e al contempo più aperto a una seconda ...

Berlin Falling come finisce , trama e finale Berlin Falling è un film tedesco del 2017 diretto da Ken Duken. Diretto alla stazione di Berlin o per accogliere sua glia Lily, Frank da un passaggio ... (spettacoloitaliano)

La Rapina del Secolo come finisce , trama e finale La Rapina del Secolo è un film argentino del 2020 diretto da Ariel Winograd, noto anche come “El robo del siglo”. La storia vera di una Rapina ... (spettacoloitaliano)

Nessuna Verità come finisce , trama e finale Nessuna Verità è un film 2008, conosciuto con il titolo Body of Lies e diretto da Ridley Scott . I protagonisti sono Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, ... (spettacoloitaliano)

C’è una teoria del complotto che invita a guardare l’eclisse senza nessuna protezione - Se avete dato un’occhiata ai siti di giornali e riviste americani in questi giorni, sapete che in quella parte del mondo si sta parlando praticamente di una cosa soltanto: l’eclisse che oggi, 8 aprile ...rivistastudio

Giorgia Meloni e i ministri "immuni" alla par condicio, l'ira delle opposizioni: "Come in un regime" - La maggioranza presenta delle modifiche in commissione di Vigilanza Rai che di fatto escludono i rappresentanti del governo dal "contatore" che regola le presenze in tv in campagna elettorale. Ruotolo ...today