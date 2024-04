Come Jujutsu Kaisen sta diventando fenomeno immenso

(Di lunedì 8 aprile 2024) Chi ci segue si ricorderà che diabbiamo già parlato in tempi piuttosto recenti, nello specifico in occasione dei Crunchyroll Anime Awards. Ma se in quel caso ci eravamo focalizzati soprattutto sull’adattamento anime del manga di Gege Akutami e sul grande successo della seconda stagione della serie, stavolta vogliamo ampliare il discorso andando ad approfondire determinati aspetti di quello che, a tutti gli effetti, staundalla portata colossale: tra nuovi record, strategie di marketing, crossmedialità e community di fan attivissime sui social. Una serie da record I protagonisti di– © Gege Akutami/Sh?eisha/MappaLa serializzazione disu Weekly Sh?nen Jump che, ricordiamo è tutt’ora in ...

