Come insegnare ai bambini ad alleggerire il carico mentale delle mamme soprattutto

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si parla sempre di più del lavoro invisibile, ovvero quello che comprende la cura dei figli e della casa, e che non solo non viene retribuito, ma spesso nemmeno riconosciuto: una situazione che vivono milioni di madri in tutto il mondo, e che può portarle spesso a sentire il peso delche questa serie di responsabilità comporta. La dottoressa Morgan Cutlip, specialista in burnout e gestione dello stress, ha però condiviso alcuni consigli sufarci aiutare dai nostri figli a gestire questo. In un video Instagram ormai diventato virale, la psicologa ha quindi esordito: Dai a tuo figlio una zona della casa di cui occuparsi. Ad esempio, nostra figlia è responsabile del soggiorno. Il suo compito è controllarlo regolarmente, osservare cosa è fuori posto ...