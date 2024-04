(Di lunedì 8 aprile 2024) Accoltellò in piazza, nei pressi del Mc Donalds, due fratelli di 23 e 25 anni (entrambi miracolosamente sopravvissuti), di origini marocchine, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. Era venerdì 28 aprile 2023, e a quasi un anno di distanza, la sua fuga si è definitivamente conclusa. Pochi giorni fa, infatti, il 29 di origine albanese – difeso dall’avvocato Samuele Zucchini – è statoin, a Bilbao. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo, e adesso si trova nel carcere di Sollicciano, in attesa di giudizio. È accusato di tentato omicidio.

Un 36enne senza fissa dimora è stato arrestato a Milano mentre tentava di salire sul treno per Ventimiglia. L'uomo è accusato di aver ucciso a coltellate un amico 26enne a Paternò, in provincia di ... (fanpage)

Coltellate in stazione. Arrestato in Spagna - Un uomo di origine albanese, ricercato per aver accoltellato due fratelli marocchini a Firenze nel 2023, è stato arrestato in Spagna e ora attende il processo per tentato omicidio.lanazione

Poggiridenti, Luca Iannello uccide lo zio Davide Conforto: “Il nipote un genio dei computer. Sempre chiuso in casa solo” - Poggiridenti (Sondrio) – Poggiridenti, una manciata di chilometri da Sondrio, circa 1.800 abitanti, patria del famoso vino Docg Sassella, si è ritrovata in meno di 24 ore da una mega festa con oltre 2 ...informazione

Feriti ai giardini davanti alla stazione, uno è grave: cinque Coltellate - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn