Colpo Consandolo in Romagna La salvezza è in cassaforte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) A. Placci Bubano 13 A. PLACCI BUBANO MORDANO: Geraci, Borini, Gentilini, Ghini (20’ st Guerrini), Taroni, Greco (12’ st Gramantieri), Gasparri (5’ st Regoli), Gurioli (12’ st Guiduzzi), Tumolo, El Bouhali, Ramoz (20’ st Busillo).: Lesi, Gaiani, Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti, Colino (30’ st Gentili), Badjie (35’ st Dell’Isola), Tufa (25’ st Baglietti). All.: Dirani. Arbitro: Biandronni di Forlì. Reti: 13’ pt Badjie (C), 8’ st Liri (C), 20’ st Regoli (A), 35’ st Baglietti (C). Note: ammoniti: Tumolo (A), Busillo (A), Ambrosecchia (C), Rimondi (C), Colino (C). Vittoria meritata per il, che espugna Bubano per 1-3, risultato che consegna di fatto laalla società argentana. La formazione di Dirani parte forte, va vicinissima al gol in almeno ...