Collaborare sì | giocare sporco no La quattro giorni di Yellen in Cina

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il metodo è sempre lo stesso, bastone e carota. Mano tesa da una parte, con l’altra ben pronta a difendere i propri interessi. La visita di Janetin, iniziata lo scorso venerdì, riprende un po’ il canovaccio della scorsa primavera, quando un plotone di grandi manager della finanza americana, Jamie Dimon in testa, si recò nel Dragone per costruire nuovi ponti tra prima e seconda economia globale. Al principio dell’estate 2023, fu poi proprio l’ex presidente della Federal Reserve a mettere piede nella Repubblica Popolare, in scia ai capitani di industria americani. Ora è tempo di puntellare le relazioni che legano i due Paesi, ma tenendo ben presente che per gli Stati Uniti, così come un po’ per tutto l’Occidente, c’è un tema su cui lo spazio di manovra è ridotto. Ovvero la concorrenza sleale cinese, sotto forma di economia drogata di sussidi ...